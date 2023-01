Wybór hostingu dla strony firmowej

Serwer postawiony na wolnym łączu, który jeszcze niedawno dobrze radził sobie z wyświetlaniem naszego serwisu, szybko się zapcha, a czytelnicy znudzą się czekaniem i zrezygnują. To oczywiście czarny scenariusz, ale żeby się przed nim ochronić, trzeba zainwestować w solidny hosting.



Hosting to usługa, którą świadczy właściciel serwera sieciowego, udostępniający przestrzeń dyskową, na której można zamieścić stronę internetową i inne pliki. Żeby wybrać dobry hosting, trzeba jednak zwrócić uwagę na nieco więcej szczegółów, niż tylko szybkie łącze do internetu. Aby strona umieszczona na serwerze działała dobrze i szybko, serwer musi posiadać odpowiednie usługi, udostępnione administratorom stron.



Administratorzy korzystają najczęściej z tzw. hostingów współdzielonych. Oznacza to że na jednym serwerze znajduje się większa liczba stron, należące do różnych klientów. To rozwiązanie wygodne i tanie, ale niestety nie należy do najbardziej komfortowych. Przede wszystkim dlatego, że pakiet usług dostępnych dla administratora jest zazwyczaj okrojony. Tego rodzaju hosting nijak ma się do komfortowych warunków, jakie daje serwer dedykowany.



Z pozoru różnica jest niewielka, ponieważ samo urządzenie również znajduje się w profesjonalnej serwerowni, jednak ważne jest to, że na serwerze dedykowanym możemy mieć zainstalowane takie aplikacje, jakie będą najbardziej optymalne do uruchomienia planowanej przez nas strony internetowej. W przypadku takich usług nie stosuje się zazwyczaj żadnych ograniczeń związanych z miesięcznym transferem danych czy też maksymalną wielkością plików lub ograniczeniem przestrzeni dyskowej.



Trzeba pamiętać że każde bardziej spersonalizowane i posiadające więcej możliwości rozwiązanie będzie się łączyło z dodatkowym wydatkiem. Dlatego warto zastanowić się nad tym problemem również z perspektywy wydatków. Można zamówić sobie najtańsze usługi hostingowe już za około 40 złotych brutto rocznie, ale trzeba być wówczas świadomym, że różnica w obsłudze i możliwościach takiego hostingu w porównaniu z usługą za np. 200 złotych, będzie bardzo duża. W porównaniu różnych ofert hostingowych może pomóc np. ranking hostingów Hostingowy.top. W praktyce przekłada się to na komercyjną wartość strony. Jeżeli dzięki niej możemy więcej zarobić, to warto zainwestować w droższe rozwiązanie. Jeżeli strona ma być tylko rodzajem internetowej wizytówki, bez dużej ilości materiałów, to powinna poradzić sobie z powodzeniem nawet na tańszym serwerze.